Tuğcan dünya üçüncüsü oldu

GAZIANTEP'TE Şehitkamil Belediye Kulübü'nün ay-yıldızlı sporcusu Tuğcan Kaytar
, Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu 16. Paletli Yüzme Gençler Dünya Şampiyonası
'nda 100 metre suüstü branşı final yarışı sonucunda üçüncü oldu. Mısır'ın Sharm El Sheikh şehrinde halen devam eden ve 29 ülkeden 257 sporcunun performans gösterdiği şampiyonanın ilk gününde Kaytar, elde ettiği derece ile dikkatleri çekti
Ödül töreninde büyük sevinç yaşayan ay-yıldızlı sporcu, mutluluğunu Milli Takım kafilesinde yerini alan antrenörü Ali Göz
ile paylaştı. Şampiyonaya iki sporcularının katıldığını belirten Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 100 metre su üstü branşı final yarışı sonucunda Tuğcan Kaytar'ın zorlu rakipleri karşısında dünya 3'üncüsü olmasının kendilerine büyük mutluluk yaşattığını söyledi
. Fadıloğlu, "Mehmet Emre Çolaklar, Tuğcan Kaytar ve antrenörümüz Ali Göz ile gurur duyuyoruz"
dedi.