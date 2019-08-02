Türkiye Sanatçıları Sergisi büyük ilgi gördü

BUGÜN NELER OLDU

heykeltıraşlar Nurlan Kebek Uulu ile Isken Abdaliyev'in Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için ayrı ayrı olarak hazırladığı ve toplamda 43 eserinden oluşan Heykel Sergisi ile Türkiye'den 5 akademisyen sanatçının 45 eserinden oluşan "Türkiye Sanatçıları Sergisi" Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu tarafından açıldı. Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Sergi Salonu'nda yer alan üç ayrı serginin açılışına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu, Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İrfan Günsel, Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Filiz Meriçli, UBP Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Savaşan, rektör yardımcıları, öğretim elemanları, sanatçılar ve davetli misafirler katıldı.