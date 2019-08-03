Çin heyetinden Çukurova’ya ziyaret

BUGÜN NELER OLDU

Yükseköğretım Kurulu tarafından uluslararasılaşma alanında pilot üniversite seçilen Çukurova Üniversitesi (ÇÜ), 2019- 2023 Stratejik Planı ve Uluslararasılaşma Strateji Belgesinde yer alan stratejik hedeflerine göre uluslararasılaşma faaliyetlerine devam ediyor. Uluslararasılaşma stratejisinde orta vadede işbirliği tesis edilecek stratejik ülkeler arasında yer alan Çin ile bilimsel ve akademik işbirliğini artırmaya yönelik faaliyetler kapsamında Dış İlişkiler Biriminin koordinasyonunda Çin Beijing Union Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Li Xuewei ile beraberindeki heyeti, Prof. Dr. Mustafa Kibar'ı ziyaret etti. Ziyarete Çin tarafından Rektör Prof. Dr. Li Xuewei'nin yanı sıra Uluslararası Eğitim Fakültesi Dekanı Yang Peng, Uluslararası Değişim ve İşbirliği Birimi Başkanı Pang Ming, Lisansüstü Eğitim Birimi Direktörü Wang Jing ve İşletme Fakültesi Dekan Yardımcısı Zhu Xin katıldı. ÇÜ Dış İlişkiler Birim Başkanı Prof. Dr. Harun Arıkan, Dış İlişkiler Akademik Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Hüseyin Erten, Prof. Dr. Ulus Çevik ve Doç. Dr. Rana Yıldırım ile Dış İlişkiler Genel Koordinatörü Müge Ergin ve Uluslararasılaşma Koordinatörü Seher Özer Ütük'ün de katıldığı toplantıda olası işbirliği alanlarına ilişkin istişarelerde bulunuldu.