Bitkileri kuru çiçeğe dönüştürüp ihracat yapıyor

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Silifke ilçesinde plastik çiçeğe alternatif olarak çeşitli otlardan kuru çiçek üretimi yapan üretici Hüseyin Yılmaz, Avrupa ülkeleri, Çin, Amerika ve Hindistan'a ihraç ederek, Türkiye'ye döviz kazandırıyor. Silifke ilçesinde plastik çiçeğe alternatif olarak çeşitli otlardan kuru çiçek üretimi yapan üretici Hüseyin Yılmaz, Çin, ABD ve Hindistan'a kuru çiçek ihraç ediyor. İthal çiçeklerin fiyatlarının yükselmesinin ardından alternatif olarak böyle bir girişimde bulunduğunun belirten Yılmaz, "Çiçekçilik bizim baba mesleğimiz. Son yıllarda yapay çiçekçilik rağbet görmez ve insanlara pahalı gelir oldu doların artmasıyla bilirlikte. Bu da beni doğaya yönlendirdi. Bu anlamda Toroslar oldukça zengin ve bitki örtüsü de bitkilerin yetiştirilmesi için oldukça uygun. Seralarda ikinci ürün olarak da dikimini yapabiliyoruz. Silifke'de palaris ve keten otunu işlemekteyiz. Tarlamızda üretimden sonra aşamalı olarak ilaçla şorlandıktan beyaz hale geliyor ve sonra modaya uygun renklerle birlikte İstanbul, Ankara gibi büyük şehirlere iç piyasaya Çin, ABD ve Hindistan olmak üzere ise dış piyasaya gönderiyoruz" dedi