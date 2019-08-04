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Silifke’de tekerlekli sandalye bağışı

ATİKE CEYLAN KAÇAR Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 4.8.2019
Silifke’de tekerlekli sandalye bağışı
Silifke? Engelliler Derneği'nde düzenlenen törende konuşan Silifke Belediye Başkanvekili Sadık Altunok, belediye olarak her zaman engellilerin yaşamlarını kolaylaştırıcı çalışmalar yürüttüklerini belirterek, bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da belediye olarak ilçede yaşayan engelli bireylerin sorunlarını çözüme kavuşturacaklarını söyledi. Başkanvekili Altunok açıklamasında, "İlçemizin Almanya'daki kardeş şehri Bergkamen Belediyesi ile yaptığımız görüşmelerde ilçemizde yaşayan engelli vatandaşların yaşamlarını kolaylaştırıcı malzemeleri bizlere göndermek istediklerini bildirdiler. Biz de belediye olarak kardeş şehrimiz Bergkamen Belediye yetkilileri ile istişareler yaparak bu araçların ilçemize gelmesini sağladık" diyerek İşadamı Çırak'a bir de teşekkür belgesi verdi.
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Silifke’de tekerlekli sandalye bağışı
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