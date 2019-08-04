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Zabıtadan etiket ve tartı denetimi

ATİKE CEYLAN KAÇAR Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 4.8.2019
Zabıtadan etiket ve tartı denetimi
SİLİFKE Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun gereğince terazi denetimi, etiket denetimi ve pazarcıların pazar standartlarına uygun hareket edip etmediklerini denetledi. Denetimlere katılan Silifke Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Koçak ve Zabıta Müdür Vekili Ayşe Yılmaz ile zabıta ekipleri, pazarcı esnafının talep ve sıkıntılarını da dinleyerek, terazi ve etiket konusunda esnafların daha dikkatli olmaları gerektiğini belirtti. Ekipler, terazilerin tezgâh önlerinde vatandaşın görebileceği konumda olması, etiketlerdeki rakamların anlaşılır olması gibi kurallar hakkında incelemelerde bulundu. Cuma pazarında gerçekleşen denetimlerde kurallara uygun satış yapan Pazar esnafı ve alışverişe çıkan vatandaşlar, denetimlerden duyduğu memnuniyeti dile getirdiler. Silifke Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Koçak, Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin denetimlerini aralıksız sürdürdüğünü belirtti.
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Zabıtadan etiket ve tartı denetimi
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