Nisa ile Kerem özgürce uçmanın keyfini yaşadı

BUGÜN NELER OLDU

Akdeniz Belediyesi'nin düzenlediği uçuş festivalinde mikrolight aracına binen lösemi hastası Nisa Nur Sekitmezoğlu ile belden aşağısı tutmadığı için yürüyemeyen Kerem Akdoğan, özgürce uçmanın keyfini yaşadılar. Akdeniz Belediyesi'nin ilçe sınırlarında yaşayan dezavantajlı durumdaki başarılı çocuklar yararına hayata geçirdiği ve Adanalıoğlu sahilinde düzenlenen mikrolight aracı ile uçuş festivali yoğun ilgiyle devam ediyor. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Adanalıoğlu sahili yakınında 1 Ağustos'ta başlayan ve 7 Ağustos'ta sona erecek olan uçuş etkinliğinde, şimdiye dek Akdeniz'in farklı mahallerinde yaşayan yüzlerce çocuk, gökyüzünde süzülmenin keyfini yaşadı. Lösemi hastası Nisa Nur Sekitmezoğlu ile belden aşağısı tutmadığı için yürüyemeyen Kerem Akdoğan da Mersin semalarında uçmanın keyfini yaşayan çocuklar arasında yer aldı. Mikrolight uçuş aracı yapılan gökyüzü turunun keyif ve heyecanını, Nisa ile Kerem'in ebeveynleri de yaşadı. Büyük bir heyecan ve sevinç yaşayan lösemi hastası Nisa ile yürüme engelli Kerem ve aileleri, kendilerine bu fırsatı sunduğu için Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak'a teşekkür ettiler. Uçuşun ardından duygularını dile getiren çocuklar, gökyüzünde adeta kuşlar gibi özgürce uçmanın keyif ve heyecanını yaşadıkları için çok mutlu olduklarını ifade ederek, bu günü ömürleri boyunca unutamayacaklarını dile getirdiler. Nisa ile Kerem'in ebeveynleri de Mersin'de ilk kez Akdeniz Belediyesi'nin hayata geçirdiği bu projenin, diğer tüm belediyelere örnek olmasını dilediler.