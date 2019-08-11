Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Karaduman: Bu şehri süper lig’e çıkartacağız

: Bu şehri ’e çıkartacağız

Giriş Tarihi: 11.8.2019
Karaduman: Bu şehri süper lig’e çıkartacağız
TFF 1. Lig ekibi Hatayspor'un futbolcusu Sadi Karaduman, "Taraftarlarımız merakla ligin başlamasını bekliyor. Büyük bir destek ve inanç var. Bu şehri Süper Lig'e çıkaracağımıza inanıyoruz" dedi. Yeni sezon öncesi çalışmalar sürdürürken, deneyimli futbolcu Sadi, iddialı konuştu. Karaduman, hazırlık maçları yaparak ligin başlamasını beklediklerini dile getirdi. Teknik heyet ve oyuncuların Süper Lig'i çok istediğini aktaran Karaduman, "Şimdi hedefimiz ilk ikiden Süper Lig'e çıkmak olacak. Bunu yapacak gücümüz var. Takım arkadaşlarıma ve teknik heyetimize çok güveniyorum. Kendimize bir hedef koyduk ve o hedef doğrultusunda yürüyoruz" diye konuştu. Karaduman, "İki sene önce TFF 2. Lig'de şampiyon olduğumuzda, taraftar anlamında büyük bir atmosfer yoktu. Şampiyonluktan sonra geçen seneden itibaren taraftarın yoğun ilgisi oldu. Taraftarlarımız merakla ligin başlamasını bekliyor. Büyük bir destek ve inanç var. Bu şehri Süper Lig'e çıkaracağımıza inanıyoruz" ifadelerini kullandı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Karaduman: Bu şehri süper lig’e çıkartacağız
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN