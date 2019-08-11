Karaduman: Bu şehri süper lig’e çıkartacağız

TFF 1. Lig ekibi Hatayspor
'un futbolcusu Sadi Karaduman, "Taraftarlarımız merakla ligin başlamasını bekliyor. Büyük bir destek ve inanç var. Bu şehri Süper Lig'e çıkaracağımıza inanıyoruz"
dedi. Yeni sezon öncesi çalışmalar sürdürürken, deneyimli futbolcu Sadi, iddialı konuştu. Karaduman, hazırlık maçları yaparak ligin başlamasını beklediklerini dile getirdi.
Teknik heyet ve oyuncuların Süper Lig'i çok istediğini aktaran Karaduman, "Şimdi hedefimiz ilk ikiden Süper Lig'e çıkmak olacak. Bunu yapacak gücümüz var. Takım arkadaşlarıma ve teknik heyetimize çok güveniyorum. Kendimize bir hedef koyduk ve o hedef doğrultusunda yürüyoruz"
diye konuştu. Karaduman, "İki sene önce TFF 2. Lig'de şampiyon olduğumuzda, taraftar anlamında büyük bir atmosfer yoktu. Şampiyonluktan sonra geçen seneden itibaren taraftarın yoğun ilgisi oldu. Taraftarlarımız merakla ligin başlamasını bekliyor. Büyük bir destek ve inanç var. Bu şehri Süper Lig'e çıkaracağımıza inanıyoruz"
ifadelerini kullandı.