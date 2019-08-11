Kurban bayramı esnafın yüzünü güldürdü

Kurban Bayramını kutluyoruz. Bayram alışverişlerimizi yaptık, kurbanlıklarımızı aldık. Kurbanlarımızı kestikten sonra büyüklerimizle, yakınlarımızla bayramlaşmaya gideceğiz. Alışverişte yaşanan hareketlilik esnafın yüzünü güldürdü. Bayram nedeniyle bir dizi önlemler de alındı. Oluşturulan timler kurbanı kaybolan ve kaçan vatandaşlara yardımcı olacak. Valiliklerde bu konuda bir dizi önlemler aldı.

TARİHİ ÇARŞIDA BAYRAM BEREKETİ

Hatay'daki tarihi Uzun Çarşı esnafı, Kurban Bayramı dolayısıyla bereketli günler geçirdi. Baharatçı ve künefeciler başta olmak üzere Hatay'daki tarihi Uzun Çarşı'da hareketlilik yaşanıyor. Baharatçıdan kalaycıya, ayakkabıcıdan tatlıcılara çok sayıda dükkanın bulunduğu, İpek Yolu üzerinde yer alan ve 15 farklı girişi bulunan tarihi çarşıda esnaf, bereketli günler geçirdi. Çarşı esnafından Metin Akın, dükkanında giysi sattığını, bayramın da bereketiyle geldiğini ve işlerinin açıldığını söyledi. Bu hareketliliğin bayramdan sonra da devam etmesini dileyen Akın, tüm esnaf arkadaşlarının karlı bir hafta geçirmelerini temenni etti. Ayakkabıcı esnafı İbrahim Deviren de bayram haftası öncesinde işlerin istedikleri gibi gimediğini ancak bayram dolayısıyla satışlarının arttığını anlattı.



İŞTE ALINAN ÖNLEMLER:

1- Vatandaşların Kurban Bayramı tatilini huzur ve güven içerisinde geçirmeleri için İl Emniyet Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerini takviye ederek, kendi yönlerinden gerekli tedbirleri alacaktır.

2- Kurban Bayramı boyunca İl Emniyet Müdürlüğü, halkın yoğun olarak bulunduğu alışveriş merkezlerinde her türlü asayiş olaylarına karşı tedbirlerini alacaktır. 3- Kurban Bayramı tatili süresince İl Jandarma Komutanlığına bağlı tüm birimlerde 24 saat esasına göre meydana gelebilecek olayları önlemek ve müdahale etmek için yeterli personeli görevlendirerek gerekli tedbirleri alacaktır.

4- İl Jandarma Komutanlığı trafik timleri ile otoyol emniyet ve trafik timleri 24 saat esasına göre görev başında bulunacaklardır.

5- Valiliğe gelecek ihbar ve yardım taleplerinde; İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, 112 Komuta Kontrol Merkezi ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri koordineli olarak zamanında olaylara müdahale edebilmek için gerekli önlemleri alacaklar.

6- Devlet Demir Yolları 6. Bölge Müdürlüğünce verilecek hizmetlerin aksamaması açısından gerekli görüldüğü takdirde yolcu trenlerine ilave vagon verilerek yolcu talepleri karşılanacak, yolcu bekleme salonunda görev yapan güvenlik personel sayısı arttırılarak gerekli tedbirler alınacak.

7- Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş. İl Müdürlüğünce elektrik arızalarının giderilmesi için nöbetçi personel bulundurulacak.

8- Başta Büyükşehir Belediye Başkanlığı olmak üzere İlçe Belediye Başkanlıkları da Kurban Bayramı tatili süresince hizmetlerin aksamadan yürütülmesi için yeterli eleman görevlendirilerek gerekli önlemleri alacaklardır.

9- Türk Telekom Bölge Müdürlüğü kendi birimlerinde arıza ve bakım işleri ile ilgili olarak 24 saat esasına göre ekipler ve nöbetçi amirler bulundurulacaktır.

10- İl Sağlık Müdürlüğünce vatandaşlarımızın sağlıkla ilgili sorunlarına ve trafik kazalarına anında müdahale etmek üzere yeteri kadar personel görevlendirilecek.

11- İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce Kurban Bayramı tatili süresince gıda denetimlerini aksatmadan devam ettirecek. 12- Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları, Kurban Bayramı tatili süresince doğacak sorun ve ihtiyaçlara karşı araç-gereç ve personeli ile birlikte gerekli tedbirleri alacak.