Dünyaya açılıyor

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Mersin, üçüncü kez Artistik Cimnastik Dünya Kupası'na (World Challenge Cup) ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.Mersin Olimpik Cimnastik Salonu'nda gerçekleştirilecek organizasyonaTürkiye'yi, erkeklerdekadınlarda iseiletemsil edecek. Gençlik ve Spor İl Müdürü Oğuz Kaymaz,dedi.OĞUZ Kaymaz, "2013 Akdeniz Oyunları'ndan bu yana Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından ilimize kazandırılan birbirinden devasa tesislerimizde ulusal ve uluslararası birçok organizasyona spor kenti Mersin kimliğiyle ev sahipliği yapmaya devam ediyoruz. Valimiz Ali İhsan Su, Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen'e ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.