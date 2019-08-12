Dünyaya açılıyor

Mersin, üçüncü kez Artistik Cimnastik Dünya Kupası'na (World Challenge Cup) ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 30 Ağustos-1 Eylül 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek organizasyonda, 11 ülkeden sporcular madalya için mücadele edecek.
Mersin Olimpik Cimnastik Salonu'nda gerçekleştirilecek organizasyona 11 ülkeden 45 sporcu katılım gösterecek.
Türkiye'yi, erkeklerde Ümit Şamiloğlu, Ferhat Arıcan, Sercan Demir, İbrahim Çolak, Ahmet Önder, Hamza Yılmaz, Yunus Gündoğdu ve Mustafa Arca;
kadınlarda ise Göksu Üçtaş Şanlı, Yaren Turan, Tutya Yılmaz, Ezgi Yeşil, Demet Mutlu
ile Nazlı Savranbaşı
temsil edecek. Gençlik ve Spor İl Müdürü Oğuz Kaymaz, "Dünya Kupası'na bu yıl üçüncü kez ev sahipliği yapmaya hazırlanıyoruz"
dedi.
EMEKLERİ BÜYÜK
OĞUZ Kaymaz, "2013 Akdeniz Oyunları'ndan bu yana Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından ilimize kazandırılan birbirinden devasa tesislerimizde ulusal ve uluslararası birçok organizasyona spor kenti Mersin kimliğiyle ev sahipliği yapmaya devam ediyoruz. Valimiz Ali İhsan Su, Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen'e ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.