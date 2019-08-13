Ekiplerle bayramlaştı vatandaşı uyardı

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Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Karataş-Adana yolu ve Ceyhan yolu üzerindeki polis uygulama noktaları ile Sarıçam ilçesi Mustafalar Mahallesi'ndeki jandarma uygulama noktasını ziyaret ederek görevi başındaki güvenlik birimlerinin bayramlarını kutladı. Vali Demirtaş , ziyaret sırasında polis ve Jandarma teşkilatı mensuplarının bayramlarını tebrik eden ve yapılan denetim faaliyetleri hakkında bilgiler aldı. Vali Demirtaş, "Vatandaşlarımızın güven ve huzur ortamında bir bayram geçirebilmeleri için mesai mefhumu gözetmeksizin canla başla çalışan güvenlik güçlerimize teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi. Demirtaş bayramlaşma ziyaretinde bulunduğu uygulama noktalarında vatandaşlarla da bir araya geldi. Ziyaretleri sırasında kontrol noktasında bulunan vatandaşların Kurban Bayramı'nı kutlayan ve onlara ikramlarda bulunan Vali Demirtaş, emniyet kemeri takmanın önemine değindi. İçişleri Bakanlığınca uygulamaya konulan "Kemerin Ses Getirsin" isimli yarışma hakkında vatandaşları bilgilendiren Vali Demirtaş, "Trafiğe çıkacak sürücülerin trafik kurallarına uyacaklarına, bu konuda gereken duyarlılığı azami ölçüde göstereceklerine inanıyorum" dedi.