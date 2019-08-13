Turizmin ve eğlencenin merkezi: Onikişubat

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Kahramanmaraş'ta Onikişubat Belediyesi'nin vizyon projesi EXPO 2023 rekreasyon alanı içerisinde bulunan bölgenin en kapsamlı Blueland Lunapark&Aquapark Eğlence Merkezi, görkemli bir açılışla kapılarını Kahramanmaraş ve bölge halkına açtı. Demokrasi meydanından başlayan kortej yürüyüşü Ulucami önünde noktalanarak, vatandaş için tahsis edilen ücretsiz otobüslerle alana gitme imkanı sağlandı. Açılışta çocuklara sürpriz hediyeler dağıtılmasının ardından, havanın kararmasıyla havai fişek gösterileriyle görsel şölen yaşandı. Ateş şov ve bando ekibinin gösterileriyle şenlik havasında geçen açılışta, katılımcılar şehirde böyle bir eğlence merkezinin açılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Çocukların doyasıya eğlendiği lunaparkta güzel vakit geçiren aileler Başkan Hanefi Mahçiçek'e teşekkürlerini bildirdiler.Türkiye'nin en yüksek aquaparkını bünyesinde barındıracak olan Blueland Aqupark, toplamda 83 bin 500 m2'den oluşuyor. 16 bin m2 aquapark, 51 bin 228 m2 lunapark ve 16 bin 270 m2 organizasyon alanından oluşan Blueland Aqupark, dönme dolap, hızlı tren, discovery, crazy dance, chaos, gondol, super shooter, büyük uçak, çarpışan oto, balon, atlı karınca, laleli küçük salıncak, çocuk uçağı, çocuk ve yetişkin go kart ile Kahramanmaraş'ın yeni eğlence merkezi, şehrin tanıtımı ve bölge turizmi açısından büyük bir cazibe merkezi olmaya aday.EXPO2023 Onikişubat fuarı, dünya çapında bir fuar ve şehrimize büyük katma değeri olacak bir proje. tamamlandığında yılın 365 günü hizmet verebilecek. Başkan Hanefi Mahçiçek, "alanımız, ailelerimizin rahatça buralarda gelip günlerini geçirebilecekleri şekilde tasarlandı. Halkımıza ve şehrimize hayırlı, uğurlu olsun. Şehrimizde bir ilki daha gerçekleştirdik" şeklinde konuştu.