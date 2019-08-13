Yabancı öğrenciler Çukurova semalarında

Değişim programıyla Adana'ya gelen yabancı öğrenciler, ülkelerinde hiç yapmadıkları yamaç paraşütüyle Çukurova semalarında tanışıyor. Kentin havacılık tanıtımı için çalışmalar yapan Adana Havacılık ve Adrenalin Sporları Kulübü (AHAS), değişim programlarıyla Adana'ya gelen yabancı uyruklu üniversite öğrencilerine, yamaç paraşütüyle Seyhan Baraj Gölü üzerinde uçuş yaptırıyor. Ülkelerinde hiç yamaç paraşütü yapmamış öğrenciler, Çukurova semalarına dokunmanın keyfini çıkarıyor. Öğrencilere, yamaç paraşütüyle gün batımında adrenalin dolu bir manzara keyfi yaşatılıyor. AHAS Başkanı Güner Akkaya, AIESEC değişim programı kapsamında, 9 ülkeden 30 öğrenciyi misafir ettiklerini söyledi. Kentin tanıtımı kapsamında öğrencilerle yamaç paraşütü yaptıklarını ifade eden Akkaya, "Burada Hollanda, Çin, Tunus, Fas, Cezayir, Bahreyn, Pakistan, Rusya ve Romanya'dan öğrenciler var. Hayatlarında ilk kez Adana'ya geldiler, ilk kez yamaç paraşütü yaptılar. Adana'nın muhteşem manzarasında gökyüzüyle ilk kez yamaç paraşütüyle buluştular" dedi. Hint öğrenci Sunil Ahmet, "Adana'nın çok güzel bir görünümü var" dedi. Cezayirli Fadile Redimi de ilk uçuş deneyimi olduğunu belirterek, "Adana ve Çukurova çok güzel bir mekan" diye konuştu.Pakistanlı Nur Şahit de, "Bu güzel manzarada uçmak çok keyifliydi" diye konuştu.



CAZİBE MERKEZİ

AKKAYA, "Seyhan Baraj Gölü üstünde Adana'nın en güzel manzarasında uçtular. Oldukça keyif aldıklarını ifade ettiler. Mutlu oldukların görüyoruz, onlar mutlu oldukça biz de mutlu oluyoruz. Öğrenciler Adana'ya hayran kaldıklarını ve bir daha geleceklerini söylüyor. Bunu duymak bizi mutlu ediyor" diye konuştu. Akkaya, yamaç paraşütü branşında Adana'nın cazibe merkezi olmasını amaçladıklarını belirtti.