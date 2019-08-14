Yılın jandarması

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Gaziantep'inNizip ilçesinde, uzun zamandır takip edilen fıstık hırsızlarını uzun bir takibin ardından kovalamaca ile tek tek yakalayan Uzman Jandarma Ümit Gürdoğan'ın Gaziantep Valiliği tarafından yılın trafikçisi seçildiği ortaya çıktı. İlçe Jandarma Komutanlığında trafik tim komutanı olarak görev yapan 21 yıllık Uzman Jandarma Ümit Gürdoğan'ın ekibindeki arkadaşlarıyla birlikte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 100 Günlük Eylem Planı kapsamında ilçedeki tüm öğrencilere trafik eğitimi verdiği ve bu nedeniyle timiyle birlikte Valilik tarafından ödüllendirildiği öğrenildi. Fıstık hırsızlarını başarılı bir takip ve kovalamaca ile yakalayan Gürdoğan'ın 21 yıllık meslek hayatında ilk olarak Jandarma Meslek Yüksekokulu'nu, ardından ise İşletme ve Tarih bölümlerini bitirdiği, Gaziantep Üniversitesi Nizip Eğitim Fakültesinde ise Yüksek Lisans yaptığı öğrenildi. Eğitime büyük önem veren ve öğrendiği bilgileri emrindeki askerlerle paylaşan Gürdoğan, ilçedeki okullarda yaptığı eğitim çalışmalarıyla dikkat çekiyor. Gürdoğan ve ekibinin, geçen Kasım ve Aralık aylarında Nizip ve Karkamış ilçesindeki 12 bin 287 öğrenciye trafikte farkındalığın arttırılması ve trafik kazalarında ölüm ve yaralanma oranlarının düşürülmesi amacıyla eğitim verdiği, yine ilçe halkına yönelik emniyet kemeri takılmasının yaygınlaştırılması için hazırlanan simülasyon aracıyla okullarda eğitimler verdiği belirtildi. Önceki gün meydana gelen olayda ise, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin teknik takibe aldığı 4 kişilik ekipler halinde hareket eden 16 kişilik hırsızlık şebekesinin bir grubu Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde modifiye edilerek güçlendirilmiş araçları sayesinde güvenlik güçlerinden kaçmayı başarmış, Birecik-Nizip yoluna kurulan kapanda araçlarının lastikleri patlayınca Dutlu köyünden eski yola yaparak kaçmaya çalışırken Gürdoğan tarafından takibe alınmıştı.