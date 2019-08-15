Down sendromlu Emir şampiyonaya damga vurdu

Mersin'de yaşayan 10 yaşındaki down sendromlu güreşçi Fatih Emirhan Özkan, özel davet edildiği Dünya Yıldızlar Şampiyonası'ndaki gösteri maçıyla gönüllerde yer edindi. Emirhan, yaklaşık 4 yıl önce annesi Esin Türkmen ve antrenörü Ali Burak Toy'un desteğiyle Mersin Güreş Eğitim Merkezi'nde spora başladı. Kısa süre içerisinde mesafe kateden ve çıktığı turnuvalardaki performansıyla sosyal medyada ilgi toplayan Emirhan, son olarak dünya ve olimpiyat şampiyonu Taha Akgül'le gösteri maçı gerçekleştirdi. Bu maçın da sosyal medyada büyük ilgi görmesiyle Dünya Güreş Birliği'nin (UWW) dikkatini çeken Emirhan, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'daki Dünya Yıldızlar Şampiyonası'na davet edildi. Burada antrenörüyle özel bir maç yapan Emirhan, performansıyla büyük alkış topladı. UWW tarafından altın madalyayla ödüllendirilen Emirhan, gösterdiği azimle diğer arkadaşlarına örnek oluyor. Şampiyonaya renk katan ve herkesin gönlünde yer edinen Emirhan, elde ettiği başarının ardından, sosyal medya aracılığıyla aldığı maç tekliflerini değerlendirmek istiyor.



BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

EMIRHAN'IN güreş sayesinde sosyalleştiğini ve hayatında büyük değişimler yaşadığını dile getiren Esin Türkmen, oğlunun davet edildiği Dünya Şampiyonası'nda büyük ilgi gördüğünü kaydetti. Böyle bir organizasyonda yer almanın gurur verici olduğunu aktaran Türkmen, "Bu süreç tamamen doğal bir şekilde başladı. Şampiyonada yer almak güzel bir durum. Orada Emirhan sevildi, sevildiğini hissetti. Yeni kelimeler kattı kendine. Bu kurgulamayla Emirhan'a kazandıracağımız bir şey değildi, tamamen doğal süreçti. Emirhan bunu yaşayarak öğrendi. Oğluma güzel şeyler kattı. Artık oğlumu görenler, 'Bu dünya şampiyonu Emirhan diyorlar' dedi.