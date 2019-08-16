Hasret ve Hüsne sokakta kalmasın

Adana'da 29 yaşındaki Erdal Aslan, 11 yıldır birlikte yaşadığı Gül Tok'un sosyal medyada tanıştığı kişiye kaçması ve hiçbir yakının kendisini kabul etmemesi nedeniyle iki çocuğuyla otogarda yaşam mücadelesi veriyor. Gül Tok'un kaçarken büyük kızı Eda Nur'u (7) yanına aldığını, diğer kızları Hüsne (5) ve Hasret'i (3) bırakıp kaçtığını söyleyen Aslan, "Ne babam ne de diğer yakınlarım bizi kabul ediyorlar. Kızlarımı meyve ve sebze sattığım tablanın üzerinde yatırıyorum. Ayrıca diğer kızımdan da 25 gündür haber alamıyorum" dedi.

BÜYÜK KIZINI ALIP KAÇTI

Üç çocuk annesi Gül Tok, iddiaya göre yaklaşık 2 ay önce sosyal medyadan tanıştığı ve Şereflikoçhisar'da yaşadığı öğrenilen Hüseyin adlı kişiye kaçtı. İşsiz Erdal Aslan, birlikte yaşadığı Gül Tok'un iki kızını bırakıp, diğer kızıyla kaçtığını öğrenince şok geçirdi. Ev kirasını ödeyemediği için babasının evine giden ancak babasının da kendisini kabul etmemesi üzerine talihsiz adam ne yapacağını şaşırdı. Yakınları tarafından da sahip çıkılmayan Erdal Aslan iki kızıyla sokakta kaldı. Aslan, son çare olarak zaman zaman meyve ve sebze sattığı tablasında geceleri çocuklarını yatırmak zorunda kaldı. Eşinin büyük kızı Eda Nur'u yanına alıp kaçtığını anlatan Aslan, "Sosyal medyada tanıştığı kişiye kaçtı. Ağabeyleri de evimdeki tüm eşyaları aldı. Babam da bizi kabul etmeyince iki kızımla otogarda kalmaya başladık. İşsiz olduğum için çocuklarıma bakamıyorum. Yetkililerin bize sahip çıkmasını istiyorum" diye konuştu.



"KIZIMIN HAYATINDAN ENDİŞELİYİM"

Gül Tok'un yanında götürdüğü kızı Eda Nur'dan yaklaşık bir aydır haber alamadığını da ifade eden Erdal Aslan, "Birlikte yaşadığım kadının psikolojisi bozuk. Daha önce telefonla görüşüyordum ama uzun zamandır kızımın sesini duymuyorum. Ben kızımın hayatından endişe duyuyorum. Kızımın bir an önce bulunmasını istiyorum" diye konuştu.