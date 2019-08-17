Geleceğin yaşam alanları yansıtılıyor

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park ve bahçe sulama, akıllı şebeke ve yenilenebilir enerji sistemleri gibi projeler geliştiren Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamdaki iyi uygulamaları yerinde görmek üzere Japonya'ya üst düzey bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret programında, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve JICA Temsilcilerinin yanı sıra Panasonic Life Solutions Türkiye İş Geliştirme Sorumlusu Yusuke Toda da hazır bulundu. Japonya Uluslararası İş Birliği Ajansı (JICA) tarafından koordine edilen 5 günlük ziyaret programı kapsamında, Panasonic'in akıllı şehir projeleri başta olmak üzere, sosyal konutlar, enerji ve ulaşım alt yapıları konularındaki birçok örnek uygulama örneğinin yerinde incelenme imkanı bulundu. Akıllı şehirlere yönelik projeleri hayata geçirmeye devam edeceklerini ve ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Japonya Uluslararası İş Birliği Ajansı (JICA)'dan alınan destekleri anlatmak ve bundan sonra hayata geçirilecek ilgili projeler için Panasonic'in örnek uygulama örneklerini yerinde görmek üzere düzenlenen Japonya seyahatinin oldukça başarılı geçtiğini sözlerine ekledi.