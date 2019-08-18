Kaplan sahaya çıkıyor

Adanaspor, TFF 1.Lig'de yeni sezonun perdesini bugün açıyor. Turuncu-beyazlılar geçen sezon Türkiye Kupası'nda final oynayan ancak Süper Lig'e veda eden Akhisar ile deplasmanda karşılaşacak. Akhisar Stadı'ndaki mücadele saat 21.45'te başlayacak. Maçı Trabzon bölgesinden Yasin Kol yönetecek.

ERİŞ: HAZIRLIK DÖNEMİ İYİ GEÇTİ

Adanaspor Teknik Direktörü Levent Eriş lige iyi bir başlangıç yapmak istediklerini belirtip, "Coşkulu ve istekliyiz" dedi. Sezona galibiyetle başlamayı arzuladıklarını belirten tecrübeli çalıştırıcı, "Eksiklerimiz yok değil var. Ama biz bu eksikleri kapatmak için elimizden geleni yapacağız. İyi bir hazırlık dönemi geçirdik ve maça hazırız" diye konuştu.

CANLA BAŞLA MÜCADELE EDECEĞİZ

Süper Lig hedefiyle yola çıktıklarının altını çizen Adanaspor Teknik Direktörü, "Çok teknik direktörün şampiyonluk parolasıyla sezona başlayıp hüsrana uğradığına şahit olduk. Biz bunu yaşamak istemiyoruz. Son derece ayakları yere sağlam basan takım olmak istiyoruz. Hedefimiz belli ve bunun için de canla başla çalışacağız" şeklinde konuştu.