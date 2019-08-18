Toroslar’da karakucak heyecanı

MERSIN'IN Toroslar Belediyesi tarafından, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında bu yıl 6.'sını düzenlediği Karakucak Güreşleri, Soğucak ve Ayvagediği yaylalarında gerçekleştirilecek. Karakucak Güreşleri 24 Ağustos Cumartesi günü saat 14.00'te Soğucak Mahallesi güreş alanında minikler ve yıldızlar kategorilerinde yapılacak müsabakalarla başlayacak. Karakucak Güreşleri'nin 2. etkinliği ise 31 Ağustos Cumartesi günü Ayvagediği Mahallesindeki top sahasında saat 14.00'te başlayacak. Bu müsabakada da sporcular; minikler, yıldızlar ve büyükler olmak üzere üç kategoride er meydanına çıkacak.

BİRİNCİYE 800 TL ÖDÜL

Güreş organizasyonunda, minikler ve yıldızlar kategorilerinde birincilere 800 TL, ikincilere 600 TL ve üçüncülere 300 TL; büyükler kategorilerinde de birincilere bin 200 TL, ikincilere 800 TL, üçüncülere ise 500 TL ödül verilecek. Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, tüm güreş severleri, 24 Ağustos ve 31 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirecekleri müsabakaları izlemeye davet etti.