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’da “” kutlamaları

Giriş Tarihi: 19.8.2019
Hatay’da “Gadir-i Hum Bayramı” kutlamaları
Hazreti Muhammed'in Veda Haccı dönüşü Hazreti Ali'yi taltif ettiği gün olarak anılan Gadir-i Hum Bayramı, Hatay'da kutlandı. Sabahın ilk ışıklarıyla kentteki çeşitli türbelere gelen vatandaşlar, burada barış, huzur ve kardeşlik için dileklerde bulunarak buhur yaktı. Evlerde ve türbelerde, akşamdan kesilen kurbanların etlerinin buğdayla karıştırılması ve büyük kazanlarda odun ateşinde sabaha kadar pişirilmesiyle hazırlanan bayramın simgesi "hirisi" başta dar gelirliler olmak üzere vatandaşlara dağıtıldı. Bayram namazı sonrası, beyaz kaplara konan hirisi, tandır ateşinde pişen ekmekle, bayram kutlamasına gelen misafirlere ikram edildi. Bayram kutlamasına katılan Mehmet Akçay, Gadir-i Hum Bayramı'nın barış, kardeşlik ve güzellikler getirmesi temennisinde bulundu. Sabit Daplan ise Hazreti Muhammed'in Veda Haccı dönüşü Hazreti Ali'yi taltif ettiği günü bayram olarak kutladıklarını belirtti. Bayramın birlik ve beraberliği temsil ettiğini anlatan Daplan, "Bayramın en önemli özelliklerinden biri de paylaşmaktır." dedi.
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Hatay’da “Gadir-i Hum Bayramı” kutlamaları
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