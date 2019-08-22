Final okulları yeni sezona hazır

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Adana Final Okulları 2019-2020 eğitim öğretim yılı açılış genel kurul toplantısı yapıldı. Final Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Taşel, Final Eğitim Kurumları Genel Müdürü ve Adana Final Okulları Kurucusu Şevket Ertem'in yaptığı toplantıya, Özel Adana Final Okulları, Mavigöl VIP Final Fen ve Anadolu Lisesi, Çukurova VIP Final Ortaokulu, Ceyhan Final Okulları ve Mezitli Final Okulları yöneticileri ve öğretmenleri tam kadro olarak katıldı. Okulun LGS ve YKS başarısı ile konuşmasına başlayan Şevket Ertem, özellikle LGS' de 2 Türkiye 1.'liği ve YKS'de, ilk 1000'de 37 derece ve Adana 1.'liği ile Türkiye genelinde gösterilen üstün başarı için Adana Final Okulları yönetici ve öğretmenlerine teşekkür etti. 8 yıldır başarılarıyla adından çokça söz ettiren Adana Final Okulları'nın yeni eğitim öğretim yılında da bu başarılarla adından söz ettirmeye devam edeceğini belirtti. Kurumun başarısını, işini severek yapan, sorumluluğunu bilen ve akademik olarak çok donanımlı kişilerden oluşan bir kadroyla çalışmalarına borçlu olduklarını söyleyen Final Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Taşel ise, akademik yeterliliğe sahip, öğretmenlik formasyonu iyi ve insani değerlere önem veren eğitim kadrosu ile sadece dönemsel değil sürdürülebilir başarı için çalıştıklarını ifade etti.