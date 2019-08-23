Çalıntı kartla telefon almak isterken yakalandı

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Adana'da 30 yaşındaki Yalçın İ., internet üzerinden sipariş verdiği 10 bin liralık cep telefonunu almak için mağazaya gitti. Yalçın İ., kopyalanan bir kredi kartı ödeme yapmak istedi. Kasiyer, kart sahibiyle kendisine gösterilen kimlikteki kişilerin farklı olduğunu görünce önce zanlıyı oyaladı, sonra da durumu polise bildirdi. Suçüstü yakalanan Yalçın İ., tutuksuz yargılanmak üzere serbest kalırken, kopyalanan kredi kartıyla da 42 bin liralık para transferi, 38 bin liralık da yine internet üzerinden alışveriş yapıldığı belirlendi. Olay, merkez ilçe Yüreğir'e bağlı Sinanpaşa Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinde bulunan teknoloji mağazasında meydana geldi. İddiaya göre; 10 bin lira değerindeki cep telefonu için internetten sipariş verilen ürünü teslim almak için mağaza giden Yalçın İ., ödeme yapmak için kredi kartını kasiyere verdi. Görevli, yaptığı incelemede kredi kartı sahibiyle kendisine gösterilen kimlikte kişilerin farklı şahıslar olduğunu fark etti. Mağaza çalışanı, şüpheliye; "Siparişiniz henüz hazır değil. Ürün, bir başka mağazadan gelecek. Siz bir saat sonra gelirseniz, telefonunuzu teslim alabilirsiniz" diyerek önce onu mağazadan uzaklaştırdı, sonra da durumu polise bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, mağazada pusuya yattı. Yalçın İ., telefonu teslim alırken, polis de harekete geçip, zanlıyı suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan Yalçın İ., "Kredi kartını bana tanımadığım birisi verip, internet üzerinden verilen cep telefonu siparişini almamı istedi" diye kendini savundu. Yapılan incelemede de kredi kartının, Ankara'da yaşayan Volkan Y.'ye ait olduğu belirlenip, kendisiyle bağlantıya geçildi. Volkan Y., kartının bir süre önce kopyalanıp, 42 bin liralık para transferi, 32 bin liralık da alışveriş yapıldığı söyledi. Adliyeye sevk edilen Yalçın İ., tutuksuz yarılanmak üzere serbest bırakıldı.