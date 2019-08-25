Toroslar’da Zafer Bayramı hazırlıkları devam ediyor

ZAFER Bayramımız'ın 97'nci yıldönümü için Toroslar'da düzenlenecek güreş ve atletizm etkinliklerine büyük ilgi var. Toroslar Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97'nci yıl dönümü kutlama hazırlıklarına devam ediyor. Etkinlikler kapsamında bu yıl 6'ncısı gerçekleştirilecek olan Karakucak Güreşleri ve 30 Ağustos Zafer Koşusu düzenlenecek.
Sporcular; minikler, yıldızlar ve büyükler olmak üzere üç kategoride er meydanına çıkacak. Öte yandan, etkinlikler Çandır Kalesi'nden başlayıp Ayvagediği Mahalle Meydanında son bulacak olan "30 Ağustos Zafer Koşusu" ile renklenecek.
Zafer Koşusu, 18 yıldır sporla uğraşan 78 yaşındaki Hasan Kınalı'nın kurduğu Akdeniz Masterleri Atletizm Kulübü (MAMAT) koşucuları ve vatandaşların katılımıyla yapılacak.