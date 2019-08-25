Toroslar’da Zafer Bayramı hazırlıkları devam ediyor

BUGÜN NELER OLDU

ZAFER Bayramımız'ın 97'nci yıldönümü için Toroslar'da düzenlenecek güreş ve atletizm etkinliklerine büyük ilgi var. Toroslar Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97'nci yıl dönümü kutlama hazırlıklarına devam ediyor.Sporcular; minikler, yıldızlar ve büyükler olmak üzere üç kategoride er meydanına çıkacak.Zafer Koşusu, 18 yıldır sporla uğraşan 78 yaşındaki Hasan Kınalı'nın kurduğu Akdeniz Masterleri Atletizm Kulübü (MAMAT) koşucuları ve vatandaşların katılımıyla yapılacak.