Hurda parçalarından dev kaplumbağa heykeli yaptı

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HATAY'INReyhanlı ilçesinde, mozaik ve heykel sanatçısı babası Mervan Altınorak'ı (50) örnek alan Dilara Altınorak (19), kullandığı hurda malzemelerle 50 kilogram ağırlığında kaplumbağa heykeli yaptı. Reyhanlı Tayfur Sökmen Anadolu Lisesi'nin son sınıf öğrencisi Dilara Altınorak, uzun zamandır mozaik ve heykel sanatı ile uğraşan babası Mervan Altınorak'ın çalışmalarını yakından takip edip, bazen de yardımcı oldu. Zaman içinde babası gibi sanatçı olmak isteyen Altınorak, hurda malzemeler kullanarak, önce 2 kelebek ve küçük su kaplumbağası yaptı daha sonra da kara kaplumbağası oluşturdu. Kaplumbağayı yapmak için dişli, zincir, vida, buji ve fren balatası dahil yaklaşık 800 parça hurda kullandığını anlatan Dilara Altınorak, "20 günlük çalışma ile kara kaplumbağası yaptım. Şimdi sırada kartal heykeli var ve daha sonra da hurda malzemeleri ile daha farklı eserler yapacağım" dedi. Lise eğitimini tamamladıktan sonra hedefinin yurt dışında güzel sanatlar eğitimi almak ve Türkiye'de hurda sanatının yaygınlaşmasına katkı sağlamak olduğunu dile getiren Altınorak, geleceğin heykel sanatçısı olmak istediğini belirtti. Kızının çalışmasından memnun olduğunu kaydeden Mervan Altınorak ise "Dilara sürekli beni izledi ve kısa sürede hurda parçaları ile heykel yapmayı öğrendi. Kaplumbağa heykeli yaparak bir başarıya imza attı" diye konuştu.