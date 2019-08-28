Adana'da 47 yaşındaki Abidin Deniz, parasız kalınca gün ortasında herkesin gözü önünde bisiklet çaldı. O anlar, bir işyerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Polis, söz konusu görüntülerden yola çıkıp, hırsızı kısa sürede yakaladı. Tutuklanarak cezaevine gönderilen Deniz, "Paraya ihtiyacım vardı, ben de bisikleti çalıp, tanımadığım birine 40 liraya sattım. Çok pişmanım" diye kendini savundu.

BİSİKLETİ ÇALINDI

Olay, 20 Ağustos'ta merkez ilçe Seyhan'a bağlı Kocavezir Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Kocavezir İş Merkezi'nde çalışan Suriyeli Said Meki, sabah bisikletiyle iş yerine geldi. Akşamüzeri iş çıkışı, bisikletini bıraktığı yerde bulamayan Meki, durumu polise bildirdi. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, ilk iş olarak bölgedeki güvenlik kameralarını mercek altına aldı. Polis, söz konusu görüntülerde önce bölgede keşif yapan, ardından da hiç kimsenin bisikletle ilgilenmediğinden emin olduktan sonra hareket geçen zanlının, gün ortasında onlarca kişinin bakışları altında bisiklete binip, hızla olay yerinden uzaklaştığını tespit etti. Bu görüntülerden yola çıkan ekipler, hırsızın da Abidin Deniz olduğunu belirledi. Zanlı, evinde gözaltına alındı. Sorgusunda; "Paraya ihtiyacım vardı, ben de bisikleti çalıp, tanımadığım birine 40 liraya sattım. Çok pişmanım" diyen Deniz, tutuklandı.