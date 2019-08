Seçer’e emekli kart tepkisi

BUGÜN NELER OLDU

Mersin'de 60 yaş altındaki yaklaşık 13 bin emeklinin toplu taşımadan indirimli olarak faydalandıkları kart iptal edildi. Emekliler, toplu ulaşımı çoğunlukla hastaneye veya eczanelere giderken kullandıklarını belirterek kart iptaline tepki gösterdiler. Karara onay veren CHP'li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 'toplu taşımada öğrenci, öğretmen, 60-65 yaş arası vatandaşlarımıza indirim yaptık' diyerek Mersin'in tüm billboardlarına reklam yaparken bu iptalin yaşanması vatandaşı çileden çıkardı. Biniş kartlarının içerisindeki bakiyelerin bitimi ile beraber yaklaşık 13 bin emekli kartı kullanıma kapatıldı. Kişisel kartı kapatılan 60 yaş altı emekli vatandaşlar 5 TL karşılığında Kent Kart bayilerinden yeni kart alarak Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne ait toplu taşıma otobüslerini sivil tarife olan 1.75 TL ücreti ile kullanabilecek. Kerim Sevilgen,: "Eğer başkan Vahap Seçer biz emeklikleri düşünüyorsa bir çaresine bulmalı. Kullandığımız kartların iptal edilmesi gerçekten çok yanlış bir durum. Bir an çözüme kavuşturmalarını bekliyoruz. Bizlere yazık etmesinler." Ramazan Akın; "Vahap Seçer, her şey bitti emeklinin cebine mi göz dikti. Kent kart ile ilgili emekli uygulamasının kaldırılmasını kınıyorum. Emekliye sahip çıkılması gerekir. Bir an önce bu uygulamaya bir çözüm bulunmalı." Muhittin İlhan, "Toplu ulaşımı çoğunlukla hastaneye veya eczanelere giderken kullanıyoruz. Hadi iptal ettiler, peki çözüm ne?, iptal ettik bitti mi? Bu mu vatandaşı korumak, yanında olmak?"