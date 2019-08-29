Dünya doğa bilimine katkı sağlayacak

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Doğu Üniversitesi kampüsü içerisinde bulunan Kıbrıs Herbaryum ve Doğa Tarihi Müzesi yeni uluslararası projelere imza atmaya devam ediyor. Kıbrıs Herbaryum ve Doğa Tarihi Müzesi ile Viyana Doğa Tarihi Müzesi arasında varılan anlaşmaya göre Kıbrıs Faunasının teşhisi ve sınıflandırılmasına yönelik ortak proje çalışması başlıyor. Kıbrıs Herbaryum ve Doğa Tarihi Müzesi Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Özge Özden Fuller'in Avusturya'nın Viyana şehrinde yer alan Viyana Doğa Tarihi Müzesi'ne ziyarette bulunarak, Entomoloji Bölümü koleksiyonlarını inceleme ve Entomoji Bölümünde bilim adamlarıyla çalışma imkanı buldu. Doç. Dr. Özge Özden Fuller Yakın Doğu Üniversitesi Herbaryum ve Doğa Tarihi Müzesi'nin dünya doğa bilimine katkı sağlayacağını söyledi. Kıbrıs Herbaryum ve Doğa Tarihi Müzesi Müdürü Prof. Dr. Salih Gücel "Müzemiz yalnızca Kıbrıs Fauna ve Flora'sına ait veya fosiller ve doğal taşlarına ait bir koleksiyon oluşturmayı hedeflememektedir. Kıbrıs Herbaryum ve Doğa Tarihi Müzesi aynı zamanda Kıbrıs'ın Doğası ile ilgili birçok alanda uluslararası bilimsel projeler yürüterek adada yer alan canlıların biyolojisini ve ekolojisini de araştırmayı hedeflemektedir" dedi.