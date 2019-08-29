Dünyanın dört bir yanına mozaik ve tablo gönderiyor

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Suriye'deki iç savaştan kaçarak Hatay'ın Reyhanlı ilçesine yerleşen sanat tarihi bölümü mezunu Suriyeli Abdulsettar Es-Sattuf, eski dönemlere ait eserlerin mozaik ve tablolarını yaparak bunları, başta ABD, Fransa, Lübnan, Dubai, Kanada ve İsveç olmak üzere dünyanın dört bir yanına gönderiyor.Altı yıl önce sığındığı Reyhanlı ilçesinde kendisine yeni bir hayat kuran Es-Sattuf, atölyesinde yaptığı eserleri sosyal medya aracılığıyla yurt dışına satıyor. On kişiye de iş imkanı sağlayan Es-Sattuf, mozaik ve tablo gönderdiği ülke sayısını artırarak Türkiye'nin ekonomisine daha fazla katkı sağlamayı hedefliyor. Halep Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü mezunu 38 yaşındaki Es-Sattuf, mozaik eserlerine dünyanın farklı noktasındaki insanların ilgi gösterdiğini söyledi. Ülkesinde mozaik sanatıyla yakından ilgilendiğini anlatan Es-Sattuf, Türkiye'ye sığındıktan sonra da çalışmalarından kopmadığını, sosyal medya aracılığıyla kendisine yurt dışından ulaşan insanların taleplerini kargoyla gönderdiğini belirtti. Reyhanlı'da 2 yıllık emek sonucu bir milyon 500 bin taş kullanarak Osmanlı padişahları mozaik tablosunu yaptığını belirten Es-Sattuf, bir kişinin bu tabloya büyük meblağ teklif ettiğini ifade etti.