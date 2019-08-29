TransAnatolia’nın iki günü K.Maraş’ta düzenlenecek

TÜRKİYE Otomobil Sporları Federasyonu ve Türkiye Motosiklet Federasyonu'nun desteğiyle düzenlenen, Rally Raid organizasyonu 'TransAnatolia'nın 4 ve 5'inci ayağı Kahramanmaraş'ta düzenlenecek. Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu'nun Kahramanmaraş temsilcisi Yunus Kaya, ATV ve UTV'ler gibi çeşitli motor araçlarının olacağı organizasyona vatandaşları davet etti.



OTOMOBİL SPORUNU SEVERLERİ BEKLİYORUZ

YARIŞMACILARIN güzergahı hakkında da bilgiler veren Kaya, "Dünyada dördüncü büyük bir organizasyon ve 9 ülkeden 90 takımın ve 160 yarışmacının katıldığı ATV'ler, motosikletler, UTV'ler ve 4x4 araçlarının katıldığı bir program. Bolu'da başlayan ve Göbeklitepe'de son bulacak olan yarışın 4'üncü günü Kahramanmaraş Andırın Se Yaylası'nda bitstop verecek ve kamp alanı. Tekrar 5'inci gün, kamp alanından konvoy halinde hareket edilerek Karagöl dediğimiz mevkiiden 5'inci gün startını alıp Engizek ve Nurhak Dağları'ndan aşıp Adıyaman Nemrut Dağına yol alacaktır. Tüm otomobil spor severleri bu önemli programa bekliyoruz" diye konuştu.