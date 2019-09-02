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nesil ’an’dan geçmektedir

Başkan Prof. Dr. , “ bir ’an eğitiminden ve onu yaşamaktan geçmektedir” dedi

Giriş Tarihi: 2.9.2019
İmanlı ve şuurlu nesil Kur’an’dan geçmektedir
Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ramazan Muslu, "İmanlı ve şuurlu bir nesil yetiştirmenin yolu şüphesiz Kur'an eğitiminden ve onu yaşamaktan geçmektedir." dedi. Muslu, Diyanet İşleri Başkanlığı ile Hoşgör Fatih İlim Araştırma Vakfı tarafından Gaziantep'teki Hayriye Büyükekşi Camisi'nde düzenlenen "35. Hoşgör Hafızlık Merasimi"nde yaptığı konuşmada, hafızlığın İslam alemi için çok önemli olduğunu söyledi. Toplumun yükselmesi için Kur'an eğitimin şart olduğunu ifade eden Muslu, "İmanlı ve şuurlu bir nesil yetiştirmenin yolu şüphesiz Kur'an eğitiminden ve onu yaşamaktan geçmektedir. Bu çerçevede ahlaklı, güvenilir, idealleri olan ve sorumluluk sahibi bireylerin yetişmesi için sağlıklı bir din eğitimi verilmesi gerektiği yadsınamaz gerçektir" dedi. Muslu, "Toplumun yükselmesi, ülkemizin madden ve manen kalkınması, Kur'an'la bütünleşmiş ve Peygamber Efendimiz'in ahlakını kuşanmış nesillerin yetişmesine bağlıdır. Böyle bir anlayışın filizlenmesi, ülkemizin ve dünyanın daha güvenli ve mamur hale gelmesini de temin edecektir. Hafızlık bu anlamda büyük bir nimet ve berekettir" diye konuştu. Hafızlığın bereketinin sadece kendisiyle sınırlı olmadığına dikkati çeken Muslu, "Hafızın annesi, babası, ailesi, köyü, mahallesi, kısacası yaşadığı çevre de bu bereketten nasiplenir. Çünkü hafız, Allah'ın kitabı için kendisini seçtiği ve emanetini yüklediği özel bir insandır. Dolayısıyla onlara yakışan insanın yaradılış gayesine, Kur'an'ın gönderiliş hikmetine uygun bir idealin peşinde koşmalarıdır" dedi. Kur'an tilavetinin ardından dua edilen programda, 85 hafıza başarı belgesi verildi.

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İmanlı ve şuurlu nesil Kur’an’dan geçmektedir
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