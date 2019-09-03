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’nda heyecan sona erdi

Mersin’de düzenlenen organizasyon dünkü finallerle tamamlandı

Giriş Tarihi: 3.9.2019
Dünya Kupası’nda heyecan sona erdi
MERSIN'IN 3. kez ev sahipliği yaptığı Artistik Cimnastik Dünya Kupası, final müsabakalarıyla sona erdi. Akdeniz Oyunları kapsamında inşa edilen Cimnastik Salonu'nda düzenlenen kupanın finalinde, sporcular jüriden en iyi puanı almak için yarıştı. Finaller, 11 ülkeden katılan sporcuların kıyasıya mücadelelerine sahne olurken, seyirciler de müsabakaları ilgiyle izledi. Milli takım, erkeklerde 3 altın, 5 gümüş, bir bronz, kadınlarda da 2 altın ve bir gümüş madalya kazanarak kupanın en çok ödül alan takımı oldu. Kupada dereceye giren sporculara ödüllerini Mersin Valisi Ali İhsan Su, Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Oğuz Kaymaz ile Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ayhan Kızıltan verdi.
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Dünya Kupası’nda heyecan sona erdi
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