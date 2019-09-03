Uludağ: Sarıçam’ın sorunlarını birlikte değerlendireceğiz

BUGÜN NELER OLDU

Adana'nın ?Sarıçam ilçe Belediye Başkanı Bilal Uludağ, ilçesinde bulunan mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek, yeni dönemde de birlikte hareket ederek hizmetlere devam edeceklerini söyledi. Başkan Bilal Uludağ, muhtarların sorunlarını dinleyerek, bundan böyle sık sık bir araya gelerek, Sarıçam'ın problemleriyle ilgili karşılıklı olarak değerlendirme yapacaklarını ifade etti. Sarıçam Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Başkan Uludağ, muhtarların aynı zamanda kendilerinin iş arkadaşları olduğunu belirterek, yapılan çalışmalarda önemli bir yere sahip olduklarını kaydetti. Uludağ," Sizlerden gelecek talepleri her zaman çözmek için çalışıyoruz. Bizler sizlerle beraber Sarıçam'a hizmet ediyoruz ve etmeye de devam edeceğiz" dedi.