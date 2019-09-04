Kaymakama gelen çiçekler açık arttırmayla satıldı

BUGÜN NELER OLDU

Mut ilçesinde 26 Ağustos 2019 tarihinde göreve başlayan Kaymakam Muammer Köken, kendisine gelen tebrik çiçeklerini açık arttırma usulü ile sattı. Köken, Mut Karacaoğlan Çınaraltı parkında açık arttırma usulü ile almak isteyen vatandaşlara satarak, gelirini ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye yardımı olarak dağıtacaklarını söyledi. Orkide isimli çiçeği kendisi 100 TL karşılığında alan Kaymakam Köken, "Burada Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfımız ve Halk Eğitim Müdürlüğümüz hayırlı bir işe vesile oluyorlar. Bildiğiniz üzere 26 Ağustos'ta göreve başladım. Vatandaş ve esnaflarımıza çok teşekkür ediyoruz. İlçemizin önde gelenleri bizlere hoş geldin anlamında çiçekler hediye etti. Biz de bunu değerlendirmek istedik" dedi.