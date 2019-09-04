Temizliği çok önemsiyoruz

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Adana'da?Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ, Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli ile bir araya geldi. Bilal Uludağ, hizmet noktasında temizliği önemsediklerini belirterek, "Bu nedenle işimizi iyi yaparak, sorumluluklarımızı yerine getirmeye devam edeceğiz. Her şey daha temiz bir Sarıçam için." dedi. Yeşiltepe Mahallesinde bulunan ve belediyeye ait şantiye binasında sabahın erken saatlerinde Başkan yardımcısı Ragıp Bekaroğlu ve birim müdürleriyle giden ve işçilerle buluşan Başkan Bilal Uludağ, onlarla bir süre sohbet etti. Temizlik işinde hijyeni de göz önünde bulundurduklarını anlatan Uludağ, iş güvenliği kanuna uygun şekilde temizlik çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini ifade etti.