Gülpembe’nin tek hayali okuyabilmek

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Hatay'da, annesinin terk ettiği 19 yaşındaki engelli Gülpembe Önmen'in tek hayali okuyabilmek. Merkez ilçe Antakya'da tek göz odada yaşayan, 12 yaşındayken annesinin ve kardeşlerinin terk ettiği doğuştan bedensel engelli Gülpembe Önmen, her şeye rağmen okumak istiyor. Maddi imkansızlıklar ve hastalıkları nedeniyle açıktan okumaya çalıştığını söyleyen Gülpembe Önmen, "Doğuştan bedensel engelliyim. Yüzde 92 engelim var. Skolyoz hastasıyım, onun dışında ağır hastalıklarım da var, beyinden gelen sıvı gibi, meningosel hastasıyım. Ağrılarım da çok oluyor ama buna rağmen eğitimime devam etmek istiyorum" dedi. Yardımseverlerden destek beklediğini belirten Gülpembe, "Annem 7 yıl önce bizi terk etti. Ablalarım da üniversiteye gittikten sonra bizimle alakayı kestiler. En son erkek kardeşim de gitti. Bu yüzden de babam bana bakmak zorunda olduğu için çalışamıyor çünkü bakacak kimse yok bana. Evimizde bir koltuk dahi yok, yatacak yerimiz de yok, yerde yatıyoruz" dedi. Kızının hastalıklarının tanıdık doktorların ilgisini çektiğini ve o sayede kızıyla ilgilenildiğini söyleyen baba Ahmet Önmen (56), "Kızım doğuştan meningosel hastası yani beyinden gelen felç hastalığı, her iki ayağı da tutmuyor. Ablaları onu ziyaret etmiyorlar hiçbir suçu olabilir mi bu kızın? Bu yaşa kadar zaten hastalıkla pençeleşiyor. Kızım okumak istiyor. Destek bekliyor" dedi.