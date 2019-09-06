Ek kontenjan ile üniversiteli olun

BUGÜN NELER OLDU

çok tercih edilen üniversiteler arasında yer alan Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ), yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından herhangi bir lisans/ önlisans programına yerleşemeyen üniversite adayları için "Ek Kontenjan Tercih Günleri" düzenliyor. HKÜ, 5-11 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan ek tercih günlerinde üniversite adaylarına destek olacak. Başarılı çalışmaları ve öğrencilerine sunduğu sosyal, kültürel ve bilimsel imkanlarıyla adından sıkça söz ettiren bölgenin parlayan yıldızı HKÜ; tercih günlerinde uzman tercih danışmanları ve akademisyenleri ile üniversite adaylarına destek olacak. HKÜ Kampüsü ve HKÜ Sürekli Eğitim Merkezinde ek kontenjan kayıt işlemlerini devam ettirecek olan HKÜ, bünyesine yeni katılacak öğrencileriyle beraber 2019-2020 eğitim öğretim yılı için hazırlıklarını sürdürecek. Uluslararası akreditasyona sahip kaliteli dil eğitim sistemi, etkili sınıf danışmanlığı, erişilebilir yönetimi ve interaktif uygulamaları ile geleceğin yetişmiş insan gücünü ekosisteme dahil etmek için tüm olanaklarını seferber eden HKÜ, sosyal aktiviteleriyle bilgilendirici, huzurlu ve güvenli ortamı ile her yıl uluslararası öğrenciler dahil olmak üzere binlerce öğrenciye kaliteli ve başarılı eğitim imkânı sunuyor.