Rumkale tarih kokuyor

Tarihte birçok medeniyete ev sahipliği yapan Fırat'ın incisi Rumkale, eteklerinde yapılacak farklı su sporları ve balon turlarıyla bölgenin yeni cazibe merkezi olmayı hedefliyor. Gaziantep'in Yavuzeli ilçesi sınırlarında bulunan Urartu, Babil, Sümer, Selçuklu ve Osmanlı medeniyetlerinin izlerini taşıyan Rumkale, Merzimen Çayı'nın Fırat Nehri ile birleştiği bölgede, üç yanı zümrüt yeşili göl ve bunu çevreleyen dik, sarp kayalıklı tepelerle çevrili doğa harikası bir yerde bulunuyor.

TURİSTLERİN İLGİSİNİ ÇEKİYOR

Kale ve çevresi, bünyesinde barındırdığı tarihi yapıların yanı sıra özellikle bahar aylarında Fırat Nehri boyunca uzanan doğal güzellikleriyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Hristiyanlar tarafından da kutsal sayılan Rumkale'yi, Hazreti İsa'nın havarilerinden Yuhanna'nın Roma döneminde mesken tuttuğu ve kayadan oyma bir odada İncil nüshalarını çoğalttığı rivayet ediliyor. Kültür ve Turizm Bakanlığının Türkiye'nin en görkemli 13 kalesi listesinde yer alan Rumkale'yi turizme kazandırmak için Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep Valiliği'nin iki yıl önce bölgede başlattığı çalışmalar devam ediyor. Vali Davut Gül, Rumkale'nin bölgenin yeni cazibe merkezi olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini söyledi.

GÜNÜBİRLİK TURLAR

Rumkale'de geçen yıl ikincisi düzenlenen Su Sporları Festivali'nin meyvesini aldıklarını ancak bunu daha fazla çeşitlendirmek istediklerini belirten Gül, "Nizip'ten, Zeugma'dan Rumkale'ye kadar olan o hattı hem su sporlarına hem de sporun diğer branşlarına açmak istiyoruz. Rumkale'de yapılması gereken imalatlar var. Yavuzeli tarafında özetle insanların günübirlik yeme içme ihtiyaçlarını karşılayacak imalatlar yapıldı. Bir on beş, yirmi gün içinde tamamlanacak" dedi.



BALONLA GEZİ

Vali Gül, "Rumkale'de yine hem büyükşehir belediyemizin hem valiliğimizin çeşitli çalışmaları olacak ama su sporları ile ilgili hiçbir engel yok. Su sporlarında bu sene başlamak istiyoruz. Hem Gazianteplilere hem çevremizdeki şehirlere hem de dışarıdan bu bölgeyi gezenlere farklı alternatifler sunmak istiyoruz" dedi. Vali Gül, bölgenin barındırdığı güzellikleri ziyaretçilerin beğenisine sunmak istediklerini belirterek, "Turistler balonla da o bölgeyi gezecekler, görecekler" dedi.