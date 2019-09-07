Lösemi en sık 2 - 5 yaş çocuklarda görülüyor

BUGÜN NELER OLDU

Doğu Üniversitesi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Neşe Akcan, lösemi hastalığının en sık 2 – 5 yaş arasında görüldüğünü, bu hastalığın vücuttaki hücrelerin kontrolsüz çoğalması sonucu ortaya çıktığını ve lösemiden korunmanın mümkün olmadığını fakat günümüzde ölümle sonuçlanan vakalarda %50 oranında azalma görüldüğünü belirtti. 'Kan kanseri' olarak da bilinen Lösemi'nin, kan ve kemik iliği dokusunda bulunan kan yapımından sorumlu hücrelerin kanserleşmesi, yani kontrolsüz çoğalması sonucunda ortaya çıkan bir tür kan hastalığı olduğunu ifade eden Yrd. Doç. Dr. Neşe Akcan, kanserleşen ilik hücrelerinin sağlıklı kan üretemedikleri gibi kemik iliğini istila ederek sağlıklı kan üretebilecek hücrelere de yer bırakmadığını belirtti. Löseminin çoğunlukla beyaz kan hücrelerinin kanseri iken nadiren diğer kan hücrelerinin kontrolsüz çoğalması ile de oluşabileceğini söyleyen Yrd. Doç. Dr. Neşe Akcan, löseminin tüm çocukluk yaş grubu kanserlerinin % 25- 30'unu oluşturarak, çocuk yaş grubu kanserlerinin ilk sırasında yer aldığını belirtti.