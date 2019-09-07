Sağlık çalışanlarına masa başı egzersizi

BUGÜN NELER OLDU

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yürütülen "İş Yeri Egzersizi Projesi" kapsamında İl Sağlık Müdürlüğünün masa başında çalışan personeline egzersiz yaptırıldı. Gençlik ve Spor il Müdürlüğü tarafından İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonunda gerçekleştirilen etkinlikte, çalışanlara verimliliğin nasıl artırılacağı ve sağlıklı oturma şekilleri gösterildi. Gençlik ve Spor Müdürü İlker Ötgünlü, masa başında çalışanların bel, boyun ya da kol rahatsızlıklarını ortadan kaldırmak için başlattıkları projeyle çalışanların verimliliğinin artacağını hem de hareketsizliğe bağlı rahatsızlıkların ortadan kaldırılacağını söyledi. Uzun süre masa başında çalışan personelin hareketliliğini sağlamayı amaçladıklarını belirten Ötgünlü, "Masa başında oturarak, ayağa kalkarak, çıkıp koşmak değil" dedi.