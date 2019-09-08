Rumkale’de su sporları festivali için geri sayım

G
aziantep'te su sporlarının yapılması, ulusal ve şehri uluslararası alanda tanıtmak, genç sporcuların önünü açmak için bu yıl 3'üncüsü düzenlenen 'Rumkale Su Sporlar Festivali'
12 Ekim Cumartesi günü start alacak. Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde tarihi Rumkale
'de 2 gün sürecek festivalde; kadın ve erkekler 12 kategoride mücadele edecekler. Açıksu yüzme yarışları, kano yarışları ile dragon bot yarışlarının yapılacağı festivalde, konaklama ve şehir içi transferler Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacak.
İlk yıl Rumkale Su Sporları Festivali
'ne milli dalgıç Şahika Ercümen
'i getirdiklerini hatırlatan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Bu yılda düzenleyeceğimiz su sporları festivalimizle yine ses getireceğiz"
ifadelerini kullandı.
BELEDIYE
Başkanı Şahin, "İnşallah süreç içerisinde uluslararası su sporlarına da ev sahipliği yaparız. Bu bölgenin turizme kazandırılması için elimizden geleni yapıyoruz. Yürütmüş olduğumuz bu çalışma bizim çocuklarımızı, torunlarımızı etkileyecek. Buradan aldığımız enerji ve güçle Rumkale'yi geleceğe taşıyacağız. Çocuklarımıza daha iyi bir Gaziantep, daha güzel bir Türkiye bırakmak istiyoruz" dedi