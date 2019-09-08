Rumkale’de su sporları festivali için geri sayım

BUGÜN NELER OLDU

aziantep'te su sporlarının yapılması, ulusal ve şehri uluslararası alanda tanıtmak, genç sporcuların önünü açmak için bu yıl 3'üncüsü düzenlenen12 Ekim Cumartesi günü start alacak. Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde tarihi'de 2 gün sürecek festivalde; kadın ve erkekler 12 kategoride mücadele edecekler.İlk yıl'ne'i getirdiklerini hatırlatan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin,ifadelerini kullandı.Başkanı Şahin, "İnşallah süreç içerisinde uluslararası su sporlarına da ev sahipliği yaparız. Bu bölgenin turizme kazandırılması için elimizden geleni yapıyoruz. Yürütmüş olduğumuz bu çalışma bizim çocuklarımızı, torunlarımızı etkileyecek. Buradan aldığımız enerji ve güçle Rumkale'yi geleceğe taşıyacağız. Çocuklarımıza daha iyi bir Gaziantep, daha güzel bir Türkiye bırakmak istiyoruz" dedi