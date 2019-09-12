İntikam siyaseti öğrenciyi vurdu

Eski Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü döneminde maddi durumu iyi olmayan öğrencilerin lise ve üniversiteye sınavları için ücretsiz eğitim aldığı 17 gençlik merkezinin CHP'li başkan Zeydan Karalar tarafından "25 sahte diplomalı öğretmenler var" diyerek kapatılması öğrenci ve aileleri zor duruma soktu.

ALTIN ÇOCUK PROJESİNİ KAPATTIK

Önceki gün CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar tarafından kendisi hakkında yapılan suçlamalara basın toplantısıyla cevap veren Hüseyin Sözlü, kapatılan gençlik merkezleri hakkında çarpıcı iddialarda bulundu. 2014 yılında göreve geldiklerinde FETÖ/PDY 'nin 'Altın Çocuk' projesini engelleyerek kurdukları gençlik merkezlerinin CHP'li Karalar tarafından intikam almak için kapatıldığını ileri sürdü. BAŞARI YÜZDE 81,1

'Altın Çocuk' projesi kapsamında etüt merkezlerinin, personellerinin ücretleri belediye tarafından karşılandığını ifade eden Sözlü," Eğer kapatmamış olsaydık 1,2 trilyon paralele uçacaktı. Bu kirli yapılanmalara gençlerimizi kaptırmayalım diye gençlik merkezini kurduk. Merkezde 60 bin öğrenciyi mezun ettik. Hem Anadolu, Fen Liseleri'ne hem de yükseköğretime hazırlıkta yüzde 81,1 başarı oranıyla eğitimde fırsat eşitliğini yakalamakta zorlanan ailelerin çocuklarına katkı koyduk" dedi.

SAHTE ÖĞRETMEN YOK

Gençlik merkezlerinde bir tane sahte öğretmen bulunmadığını da ifade eden Sözlü, "Bu öğretmenlerin diplomalarının sahte olup olmadığını mezun oldukları okullarına sorarlarsa öğrenirler. Seçimlerde FETÖ, HDP, PKK ve İYİ parti ile işbirliğine giren CHP'li belediye ittifakının ortaklarına karşı sorumluluğunu yerine getirerek, 'Altın Çocuk' projesini sonlandırdığımız için intikam almıştır" diye konuştu. Bu arada Zeydan Karalar'ın sahte diplomalı öğrenciler var" diyerek kapısına kilit vurduğu 17 gençlik merkezinin tasarruf tedbirleri nedeniyle kapatıldığını SABAH Güney elde ettiği belgelerle ortaya çıkardı. Belediye tarafından kapatılan gençlik merkezinde çalışan öğretmen ve personele gönderilen yazıda, "Büyükşehir belediyesinin mali durumundan kaynaklı olarak tasarruf tedbirlerinin yeterli olmamasından dolayı personel azaltılması nedeniyle 259 işçinin iş sözleşmesinin feshine karar verilmiştir" denildi.

AİLELER VE ÖĞRENCİLER PERİŞAN

17 gençlik merkezinin kapatılması maddi durumu iyi olmadığı için çocuklarını etüt merkezlerine gönderemeyen aileler ile öğrencileri de zor durumda bıraktı. Öte yandan gençlik merkezindeki görevlerine son verilen öğretmenler de başkan Karalar hakkında kendilerine hakaret edildiğini belirterek, Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi. Öğretmenler, "Başkan Karalar diplomamızı gördüğü zaman ne yapacak çok merak ediyoruz" dediler.