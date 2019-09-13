Hatay’da kongre takvimi netleşti

BUGÜN NELER OLDU

Parti Hatay İl Başkanı Mehmet Yeloğlu, partisinin Hatay'daki kongre takviminin netleştiğini söyledi. İl Teşkilatının haftalık olağan toplantısında konuşan Yeloğlu, "Partimizin kongre süreci Ekim resmen başlamış olacak. Kongre maratonumuz Ocak ayında başlayacak. İnşallah 15 ilçemizin kongrelerini Nisan Ayı sonuna kadar tamamlamış olacağız." dedi. Başkan Yeloğlu; "Partimizde kongre takvimi hemen hemen belirlendi. Bu takvime göre 7 Ekim tarihi itibari ile kongre sürecimiz resmen başlatılmış olacak. Eylül ayında üye giriş ve güncellemelerinin mutlaka yapılması lazım. İlçe koordinatörü arkadaşlar daha dikkatli çalışırlarsa iyi olur. Bizim esas maraton aslında şimdi başlıyor. Kongre maratonumuz Ocak ayında başlayacak. İnşallah 15 ilçemizin kongrelerini Nisan Ayı sonuna kadar tamamlamış olacağız" dedi.