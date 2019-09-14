EXPO 2023 heyecan yarattı

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KAHRAMANMARAŞ'IN Onikişubat ilçesi Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Pekin EXPO 2019 Uluslararası Bahçecilik Sergisi için, bir dizi temasta bulunmak üzere Çin'in başkenti Pekin'e giderek EXPO 2019'a katıldı. EXPO 2023'e hazırlıklar yapan Başkan Mahçiçek, Pekin'in ev sahipliği yaptığı 2019 Beijing Uluslararası Bahçecilik Fuarı "Yeşil Yaşa, Daha İyi Yaşa" teması ile 29 Nisan'da kapılarını açan fuara katılarak bir dizi temaslarda bulundu. 192 gün sürecek olan fuarda, 71. Olağan AIPH Genel Kurulu gerçekleştirildi. EXPO ülkelerinin katıldığı toplantıda, Başkan Mahçiçek'te bir konuşma yaptı. Konuşmasında, Kahramanmaraş'ın tarihi, doğası, kültürü ve mutfağıyla eşsiz özelliklere sahip olduğunu, 2023 yılında katılımcıları Türkiye'de ağırlamaktan duyacağı memnuniyeti dile getirdi. EXPO fuarının şehirlere kazandırdığı kimliğe de değinen Başkan Mahçiçek, "EXPO 2023 ile Kahramanmaraş, bir dünya kenti olacak ve ticari, ekonomi ve kültürel açıdan ilerleme yolunda büyük bir ivme kazanacak. Son bir yılda canla başla çalışarak, öngörülenden daha önce projemizi tamamlamaya çalışıyoruz." dedi. Başkan Mahçiçek tüm ülke katılımcılarını Türkiye'ye davet ederek Kahramanmaraş'ın güzelliklerini görmelerini istedi. Genel Kurul'da Pekin EXPO 2019, Katar Doha 2021, Polonya Lodz 2024, Tayvan Yaichung 2018, Çin Jiangzhou 2021, Avustralya Sydney 2022 ve Kahramanmaraş Onikişubat 2023 sunumları yapıldı. Japonya Yokohama 2027 için başvurusu kabul edildi.