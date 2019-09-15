Girişimciler ADASO’da görücüye çıktı

BUGÜN NELER OLDU

Adana Girişimcilik Merkezi tarafından düzenlenen "Patlat Fikrini Ön Kuluçka Programını" tamamlayan girişimciler ile işadamları Adana Sanayi Odası'nda (ADASO) "Demo Day" etkinliğinde bir araya geldi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı (CMDP) kapsamında Çukurova Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen Adana Girişimcilik Merkezi (AGM) tarafından düzenlenen programa katılım geniş oldu. Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, çok önemli bir buluşmaya daha ev sahipliği yaptıklarını belirterek, "Adana girişimcilik merkezimizin düzenlemiş olduğu Patlat Fikrini Ön Kuluçka Programını başarıyla tamamlayan girişimcileri tebrik ediyorum. Girişimciler bir ülke için velinimettir. Girişimcilik ülke ekonomisine doğrudan etki eder ve büyümesini sağlar. Bu anlamda böyle önemli etkinlikleri çok önemsiyorum" dedi. Ülkemizin gelişip kalkınması ve ülkelerarası rekabette üst sıralara çıkması için özellikle genç girişimcilere ihtiyaç olduğunu belirten Kıvanç "Dünyanın en büyük şirketler listesinde eskiden finans ve enerji şirketler ağırlıklı olurdu. Artık küresel devler listesinde geçmiş 10-15 yılı bulmayan teknoloji girişimci şirketleri görüyoruz. Bu nedenle vizyoner ve genç beyinlere çok ihtiyacımız var. ADASO olarak genç girişimcilerimizi desteklemeye devam edeceğiz. Ürettiğiniz projelerin her zaman arkasındayız" diye konuştu. Adana Girişimcilik Merkezi Projesi'nin başlangıçtan bugüne kadar ki sürecini anlatan TOBB Adana İli Akademik Danışmanı ve AGM Proje Koordinatörü Prof. Dr. Selçuk Çolak ise konuşmasında AGM'de uygulanan Patlat Fikrini Ön Kuluçka Programını başarı ile tamamlayan girişimciler arasından seçilen 21 ekip "Demo Day" etkinliği sayesinde geliştirdikleri iş planlarını yatırımcılara sunarak hayallerini hayata geçirme fırsatı yakaladığını belirtti. Konuşmaların ardından "Demo Day" gününde yatırımcılar ile buluşan, 21 girişimci ekip geliştirdikleri iş planlarını yatırımcı ve iş adamlarını sunarak hayallerini hayata geçirme fırsatı yakaladı.