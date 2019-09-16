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Cumhurbaşkanımız toplumu kucaklamak için elini uzatıyor

Genel Başkan Yardımcısı , Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde muhtarlarla biraraya geldi

SIRRIBERK ARSLAN
SIRRIBERK ARSLAN Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 16.9.2019
Cumhurbaşkanımız toplumu kucaklamak için elini uzatıyor
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, milletvekilleri Ahmet Özdemir, Habibe Öçal ve Mehmet Cihat Sezal, Andırın Belediye Başkanı Ahmet Doğan, AK Parti İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici ve AK Parti Andırın İlçe Başkanı Yunus Emre Dalkıran'ın katılımıyla, Andırın ilçesinde düzenlen toplantıda muhtarlarla bir araya geldi. Bu ülkeyi sevenlerin, çocuklara güzel bir gelecek bırakmak isteyenlerin önce bu felaket tellallarını susturması gerektiğini belirten Mahir Ünal, "Cumhurbaşkanımız her seferinde toplumu kucaklamak için elini uzatıyor ama sıkılı yumrukla tokalaşılmaz. Önce elini açacaksın" dedi. Ünal, gelişmiş demokrasilerde terörü kınamamanın bile bir suç olduğunu belirterek, "Sen şimdi teröre destek vereceksin, teröriste destek vereceksin, teröre ve teröriste destek verene el uzatacaksın. Bu olmaz. Bugün gelişmiş demokrasilerde terörü kınamamak bile bir suçtur, demokrasi suçudur, insan hakları suçudur ama bakıyorsunuz birileri bu milletin çocuklarını devşirip dağa çıkarıyor. Devlet hamdolsun bunun önüne geçti mi, geçti. Artık korku duvarları yıkıldı" diye konuştu.
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Cumhurbaşkanımız toplumu kucaklamak için elini uzatıyor
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