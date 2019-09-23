Adana’da gastronomi şöleni yaşanacak

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Adana Valiliğinin ev sahipliğinde 4-6 Ekim tarihleri arasında "Büyük Akdeniz Şöleni" temasıyla düzenlenecek olan "3. Uluslararası Adana Lezzet Festivali" için toplantı düzenlendi. Adana Valisi Mahmut Demirtaş, "Bu kadim kentin hem ulusal ve hem de uluslararası arenada daha fazla tanınması için elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz" dedi. Toplantıya, ilçe belediye başkanları ile çok sayıda davetli katıldı. Toplantının açılışında festivalle ilgili detaylar paylaşıldı. Festivalde uluslararası isimlerin yanı sıra ünlü şeflerin ve yerel ustaların şovlarıyla üç gün boyunca Adana'da bir gastronomi şöleni yaşanacak. Adana'nın gastronomi kenti olması için gerekli adımların atılacağını kaydeden Vali Mahmut Demirtaş, "UNESCO tarafından Adana'nın gastronomi kenti olarak tescillenmesi ile 32 ürüne ilişkin coğrafi işaret alınması hususlarındaki başvurularımıza bir kez daha dikkat çekmek istiyorum. Bu fevkalade önemli adımlarla Adana'nın gastronomi turizmine dair potansiyelini daha üst seviyelere çıkaracağız. Adana Lezzet Festivali, Gastronomi Kenti ve Coğrafi İşaret Başvuruları başta olmak üzere, gerçekleştirdiğimiz tüm proje ve çalışmalarla Adana'yı önemli bir gastronomi destinasyonuna mutlaka dönüştüreceğiz" diye konuştu.