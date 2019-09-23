ALG Spor’dan rakiplerine gözdağı

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TFF Kadınlar Futbol 1.Ligi'nin iddialı ekiplerinden Gaziantep ALG spor yeni sezon öncesinde yeni transferlerle iddialı bir kadro oluşturdu. Türkiye'deki kadın futbol takımlarının güçlü ekiplerinden Gaziantep ALG Spor yaptığı transferle kadrosunu güçlendirirken sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanıyor. TEKNIK direktörlüğünü Aslı Canan Sabırlı'nın yaptığı takım, Kocaeli'den Medine Erkan, Beşiktaş'tan kaleci Gamze Yaman, Karadeniz Ereğlispor'dan Kezban Tağ, Kireçburnu kalecisi Ezgi Çağlar, BJK Kadın futbol takımının milli oyuncusu Emine Ecem Esen ve Samsun Gücü'nden Mihriban Topal gibi deneyimli oyuncuları kadrosuna kattı. KULÜP Başkanı Ali Gözcü, yabancı oyuncu kontenjanını Beyaz Rusya'dan Lynko Alesia ve Güney Afrikalı S.Rachel Raesetja ve Madiba Letago ile Ukraynalı Pereviznyk Kristina'dan yana kullanarak bayanlar futbol liginde güçlü bir ekip oluşturmaya çalıştıklarını ifade etti.