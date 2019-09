Engelleri atla aşan tedavi hipoterapi

BUGÜN NELER OLDU

Hatay'da otistik, bedensel ve zihinsel engelli çocuklar, at eşliğinde tedavi olarak bilinen hipoterapi yöntemiyle tedavi süreçlerini güçlendiriyor. Antakya ilçesinde'ndeki özel bir at çiftliğinde hipoterapist eşliğinde ata binen engelli çocuklar tedavi süreçlerine önemli katkı sağlıyor.Hipoterapi uzmanı ve at antrenörü, atların vücut ısılarının insanınkinden daha yüksek olduğunu ve tedavi sırasında binicinin atı hissetmesi için eyer kullanmadıklarını belirtirken,dedi. Kendisinin de bu hizmeti gönüllü yaptığını aktaran Bayraktar, "Atın sıcaklığı bireydeki kasları hareketlendiriyor. En önemlisi de bireyi psikolojik olarak etkiliyor. Engelli çocukların güven duygusunu yerine getiriyor, denge kontrolünün gelişmesini sağlıyor.dedi.