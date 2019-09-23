Engelleri atla aşan tedavi hipoterapi

Hatay'da otistik, bedensel ve zihinsel engelli çocuklar, at eşliğinde tedavi olarak bilinen hipoterapi yöntemiyle tedavi süreçlerini güçlendiriyor. Antakya ilçesinde Odabaşı Mahallesi
'ndeki özel bir at çiftliğinde hipoterapist eşliğinde ata binen engelli çocuklar tedavi süreçlerine önemli katkı sağlıyor. Yaşları 5-12 arasındaki çocuklar, haftada 2-3 gün hipoterapi tedavisi alıyor.
Hipoterapi uzmanı ve at antrenörü Cafer Bayraktar
, atların vücut ısılarının insanınkinden daha yüksek olduğunu ve tedavi sırasında binicinin atı hissetmesi için eyer kullanmadıklarını belirtirken, "Engelli bireyler ilk etapta atlardan ürkerler. Fakat atlar bu bireylere normalden daha uysal yaklaşırlar ve kısa sürede kişiye uyum sağlarlar"
dedi. Kendisinin de bu hizmeti gönüllü yaptığını aktaran Bayraktar, "Atın sıcaklığı bireydeki kasları hareketlendiriyor. En önemlisi de bireyi psikolojik olarak etkiliyor. Engelli çocukların güven duygusunu yerine getiriyor, denge kontrolünün gelişmesini sağlıyor. Genellikle 3 aydan sonra bir gelişim ve iyileşme kendini belli ediyor"
dedi.