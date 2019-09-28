Ayyüce bacağını kaybetmek istemiyor

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Nörofibromatozis hastası ve yumuşak doku kanseri olup bir kez kanseri yenen ve tekrar kanseri nüks eden İrem Ayyüce Çınar, sağ bacağını kaybetmek istemiyor. Çınar, "Hastalık türlerimiz Neslican Tay ile benziyor. Ben de saçlarımı kaybettim ama kanser değil, biz güçlüyüz. Kaşlarımız, saçlarımız değil biz güzeliz" dedi. Mersin'in Erdemli ilçesinde yaşayan 22 yaşındaki İrem Ayyüce Çınar, 2017 yılında sağ bacağında şişlik şikayetiyle Erdemli Devlet Hastanesi'ne gitti. Burada bacağında kitle olduğu tespit edilen Çınar, Mersin Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Tetkiklerden sonra Çınar, Nörofibromatozis hastası ve yumuşak doku kanseri olduğunu öğrendi. Bunun üzerine genç kız 2018 yılında sağ bacağından sinir kılıfı tümörü ameliyatı oldu. Bunun üzerine de radyoterapi ve kemoterapi almaya başladı. Süreç içerisinde saçlarını ve kaşlarını kaybeden Çınar, hayat enerjisini hiç bırakmadı ve geçen hafta hayatını kaybeden Neslican Tay'ı örnek aldı. Tekrar kanseri nüks eden Ayyüce Çınar, bu sefer Adana Yüreğir Başkent Hastanesi Onkoloji Servisi'ne kaldırıldı. Çınar, tümörün temizlenmesi için ameliyata alınacak.