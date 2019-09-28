İslahiye’nin tek kadın antrenörü

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aziantep'in İslahiye ilçesindeki tek kadın muhtar iki çocuk annesi Gülay Çetin (38), sosyal ve sportif faaliyetleri artırmak amacıyla mahallesinde kurduğu futbol takımına antrenörlük yapıyor.
İlçe merkezine 8 kilometre uzakta bulunan Türkbahçe Mahallesi'nde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde 5 erkek rakibini geride bırakan Çetin, ilçenin tek kadın muhtarı olarak göreve geldi.
Göreve başlar başlamaz kolları sıvayan 38 yaşındaki antrenör, açık hava sinema günleri etkinliği düzenleyerek, gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak amacıyla da mahallede futbol takımı kurdu.